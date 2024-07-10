ВВС Украины отчитались о 14 сбитых дронах из 20 запущенных ВС РФ Российские военные продолжают планомерно уничтожать военную инфраструктуру ВСУ в глубоком тылу на территории Украины.
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ВВС Украины отчитались о 14 сбитых дронах из 20 запущенных ВС РФ Российские военные продолжают планомерно уничтожать военную инфраструктуру ВСУ в глубоком тылу на территории Украины.
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