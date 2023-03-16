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РЭО призвал оставить людям возможность самим направлять отходы на переработку

РЭО призвал оставить людям возможность самим направлять отходы на переработку

Российский экологический оператор призвал сохранить возможность для потребителей самостоятельно передавать свои отходы на утилизацию в случае, если обязанность по обращению с отходами потребления полностью перейдет на региональных операторов.

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