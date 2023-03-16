РЭО призвал оставить людям возможность самим направлять отходы на переработку

Российский экологический оператор призвал сохранить возможность для потребителей самостоятельно передавать свои отходы на утилизацию в случае, если обязанность по обращению с отходами потребления полностью перейдет на региональных операторов.
Российский экологический оператор призвал сохранить возможность для потребителей самостоятельно передавать свои отходы на утилизацию в случае, если обязанность по обращению с отходами потребления полностью перейдет на региональных операторов.
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