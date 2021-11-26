Видео: Самые любопытные и безобидные создания подводного мира

Видео: Самые любопытные и безобидные создания подводного мира

Морские черепахи, которые с радостью идут на контакт с аквалангистами. Дайверы погружаются под воду не только для того, чтобы изучить водоросли или коралловые рифы, но и для того, чтобы познакомиться с морскими обитателями поближе.

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