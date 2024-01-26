«Норникель» раскроет производственные результаты за 2023 год - основные события 22 января

В понедельник, 29 января, совет директоров «Газпрома» обсудит привлечение кредитов, а также внесение изменений в действующие кредиты компании в 2024 году, а также согласует отчуждение принадлежащей «Газпрому» части доли в уставном капитале ООО СК «Газпром страхование».