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Орловские новости

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Орловских предпринимателей приглашают на круглый стол по финансовому управлению

Орловских предпринимателей приглашают на круглый стол по финансовому управлению

Центр «Мой бизнес» Орловской области приглашает присоединиться к обсуждению актуальных стратегий для устойчивого развития бизнеса на круглом столе по управлению финансами «Практические инструменты качественного роста и развития бизнеса» с экс-директором департамента кредитования АО «МСП Банк», преподавателем бизнес практики Финансового университета при Правительстве РФ - Ярославом Филипповым.

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