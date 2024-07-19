Орловских предпринимателей приглашают на круглый стол по финансовому управлению

Центр «Мой бизнес» Орловской области приглашает присоединиться к обсуждению актуальных стратегий для устойчивого развития бизнеса на круглом столе по управлению финансами «Практические инструменты качественного роста и развития бизнеса» с экс-директором департамента кредитования АО «МСП Банк», преподавателем бизнес практики Финансового университета при Правительстве РФ - Ярославом Филипповым.