Журналист из турецкого издания Milliyet Эге Догач Эрдоган отметил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский в данный момент находится в позиции цугцванга в связи с приходом к власти Дональда Трампа в США.
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