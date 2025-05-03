NatAstron: астероид Веста может быть частью древней планеты

Американские астрономы из Калифорнийского технологического института совместно с коллегами из других научных центров сделали открытие, перевернувшее представление о происхождении Весты — крупнейшего по величине астероида Солнечной системы.
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