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Политика как она есть

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NatAstron: астероид Веста может быть частью древней планеты

NatAstron: астероид Веста может быть частью древней планеты

Американские астрономы из Калифорнийского технологического института совместно с коллегами из других научных центров сделали открытие, перевернувшее представление о происхождении Весты — крупнейшего по величине астероида Солнечной системы.

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