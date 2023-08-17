Меры по стимулированию туризма в Китае окупаются для туроператоров

По словам туроператоров, меры по стимулированию культурного и туристического потребления, опубликованные главным экономическим планировщиком Китая в конце июля, продемонстрировали эффект в повышении доверия рынка и увеличении продаж маршрутов.
По словам туроператоров, меры по стимулированию культурного и туристического потребления, опубликованные главным экономическим планировщиком Китая в конце июля, продемонстрировали эффект в повышении доверия рынка и увеличении продаж маршрутов.
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