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Меры по стимулированию туризма в Китае окупаются для туроператоров

По словам туроператоров, меры по стимулированию культурного и туристического потребления, опубликованные главным экономическим планировщиком Китая в конце июля, продемонстрировали эффект в повышении доверия рынка и увеличении продаж маршрутов.

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