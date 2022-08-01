Закон и Порядок

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Блокада делает Россию доминирующей силой! Проясняется глубокая тактика Путина

Блокада делает Россию доминирующей силой! Проясняется глубокая тактика Путина

Здравствуйте, дорогие подписчики и читатели канала, сегодня я бы хотел вам рассказать о чрезвычайном важном событии, которое произошло на днях, а именно о том, что блокада делает Россию доминирующей силой! Проясняется глубокая тактика Путина.

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