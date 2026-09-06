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Мировое обозрение

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«Мне не всё равно»: Берлинцы пришли поддержать Русский дом, закрытый властями ФРГ

«Мне не всё равно»: Берлинцы пришли поддержать Русский дом, закрытый властями ФРГ

После того как немецкие власти объявили о прекращении действия соглашения о работе Русского дома, берлинцы не спешат забывать об этом месте.

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