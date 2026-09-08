"Это было естественное проявление чувств". Сергей Лавров заявил, что не жалеет о произнесённой фразе про "дебилов"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не жалеет о произнесённой в 2015 году фразе про "дебилов", которая попала в эфир во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии.
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