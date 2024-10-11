Подрядчик не закончил благоустройство сквера Первопроходцев в Смоленске

Работы на объекте все еще не оплачены и не приняты В Смоленске продолжается благоустройство сквера Первопроходцев на проспекте Гагарина, которые, по сообщению городской администрации, подходили к завершению еще 22 сентября.
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