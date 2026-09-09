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Пятый канал

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«Новые люди» собрали три тысячи сторонников в Москве перед выборами

«Новые люди» собрали три тысячи сторонников в Москве перед выборами

Чуть больше недели остается до выборов в Госдуму. Перед стартом голосования «Новые люди» собрали в Москве три тысячи сторонников.

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