«Новые люди» собрали три тысячи сторонников в Москве перед выборами

Чуть больше недели остается до выборов в Госдуму. Перед стартом голосования «Новые люди» собрали в Москве три тысячи сторонников.
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Новые люди, это что? Отросток ЕР?