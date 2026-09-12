Саудовская Аравия заблокирована, нефть растёт

Хуситы захватили портовый город Мокка, известный нам по одноимённому сорту кофе. Также они заняли остров Перим, расположенный как раз на выходе из Красного моря.
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