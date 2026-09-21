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Ирина Яровая победила на выборах в Госдуму на Камчатке с 71,79% голосов

Ирина Яровая победила на выборах в Госдуму на Камчатке с 71,79% голосов

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая от «Единой России» победила на выборах депутатов по Камчатскому одномандатному округу, набрав 71,79% голосов.

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