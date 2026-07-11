Обман раскрыт! Кадры с Дианой Гурцкой без очков доказали, что…

В сети снова обсуждают кадры, на которых Диана Гурцкая появилась без привычных тёмных очков. Для многих поклонников это стало неожиданностью: образ певицы годами был связан именно с этим аксессуаром, поэтому любое появление без него мгновенно вызывает волну слухов и пересудов.