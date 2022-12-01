Военное обозрение

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Барражирующий боеприпас Chien Hsiang: серийный комплекс для тайваньской армии

Барражирующий боеприпас Chien Hsiang: серийный комплекс для тайваньской армии

Барражирующие боеприпасы Chien Hsiang Несколько лет назад тайваньская промышленность впервые показала барражирующий боеприпас Chien Hsiang, а затем представила полноценный ударный беспилотный комплекс на его основе.

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