Пленный солдат ВСУ рассказал о роли инструкторов Запада в атаке под Курском

Пленный солдат ВСУ рассказал о роли инструкторов Запада в атаке под Курском2 дня назад 2,9K прочитали Пленный солдат ВСУ Сергей Боченко заявил, что главная роль в планировании атаки Украины на Курскую область была отведена западным инструкторам.