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Пленный солдат ВСУ рассказал о роли инструкторов Запада в атаке под Курском

Пленный солдат ВСУ рассказал о роли инструкторов Запада в атаке под Курском

Пленный солдат ВСУ рассказал о роли инструкторов Запада в атаке под Курском2 дня назад 2,9K прочитали Пленный солдат ВСУ Сергей Боченко заявил, что главная роль в планировании атаки Украины на Курскую область была отведена западным инструкторам.

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