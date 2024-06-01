Почему уйдут все, кроме поляков: скрытый смысл слов Путина, посеявших панику в Варшаве

Ещё бы огородить эти земли колючей проволокой,. И пусть они там сруться ,доказывая кто из них - Пан, а кто - быдло.

Natalija Osminina

Так для начала будет линия границы. А потом переход Восточной Европы в сферу влияния России. Так что и вся Украина будет российской (полностью освоена лет через 15), и Польша с Галицией, и ГДР и Прибалтика, и Финляндия.Эти все гораздо раньше.