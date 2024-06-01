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Почему уйдут все, кроме поляков: скрытый смысл слов Путина, посеявших панику в Варшаве

Почему уйдут все, кроме поляков: скрытый смысл слов Путина, посеявших панику в Варшаве

Поляков напугало заявление Путина о контингенте иностранных войск. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press    Выступление Владимира Путина об иностранном контингенте в зоне боевых действий взбудоражило Польшу.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Нет. Галицию отдадут Польше.
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14 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Ещё бы огородить эти земли колючей проволокой,. И пусть они там сруться ,доказывая кто из них - Пан, а кто - быдло.
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13 час.
Natalija Osminina
Так для начала будет линия границы. А потом переход Восточной Европы в сферу влияния России. Так что и вся Украина будет российской (полностью освоена лет через 15), и Польша с Галицией, и ГДР и Прибалтика, и Финляндия.Эти все гораздо раньше.
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13 час.

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