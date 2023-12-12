Макаревич сдал, ему будто 100 лет, не узнать: "Есть видать нечего, от кормушки оторвали, вот он и гундосит на Россию-матушку."

Avia.pro - Новости Андрей Вадимович Макаревич (инагент) – это 70-летняя икона русской рок-музыки, мульти-талантливый артист, который не только является музыкантом, но и поэтом, композитором, телеведущим, путешественником, актером и основателем легендарной рок-группы "Машина времени".