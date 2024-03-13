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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шакил О′Нил: «Если бы мне было 42, я бы зарабатывал как Руди Гобер»

«Если бы мне было 42, я бы зарабатывал как Руди Гобер. 12 очков и 8 подборов? Я могу набирать столько же прямо сейчас.

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