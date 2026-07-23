Синоптик Ильин: Московскую область накроют дожди и похолодание до +8 градусов

В предстоящие выходные в столичном регионе будет дождливая погода. Ожидается существенное снижение температуры воздуха в ночные часы и северный ветер, сообщил RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
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