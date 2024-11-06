Джиджи Хадид поделилась редким фото своей дочки

Модель устроила для девочки сказочные каникулы. Джиджи Хадид показала подросшую дочку Хай Социльные Сети29-летняя Джиджи Хадид порадовала многочисленных фанатов, опубликовав серию снимков, посвященных совместным каникулам со своей 4-летней дочкой.
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