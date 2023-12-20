Академик Конторович: человечество не откажется от нефти в ближайшие 50 лет

Человечеству не удастся отказаться от нефти, газа и угля в течение ближайших 50 лет. Такой прогноз дал в беседе с ТАСС скончавшийся минувшей осенью академик РАН, главный научный сотрудник Института нефтегазовой геологии Алексей Конторович.
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