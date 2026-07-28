Якутию смывает: из-за ливней и оползней в регионе закрыли почти 500 км федеральной трассы

Почти 500 километров федеральной трассы «Колыма» в Якутии закрыли из-за сильного паводка. Ливни размыли асфальт, на одном из участков потоки воды разрушили мост, а на другом на проезжую часть сошел оползень.
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