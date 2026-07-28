Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 835 подписчиков

Якутию смывает: из-за ливней и оползней в регионе закрыли почти 500 км федеральной трассы

Якутию смывает: из-за ливней и оползней в регионе закрыли почти 500 км федеральной трассы

Почти 500 километров федеральной трассы «Колыма» в Якутии закрыли из-за сильного паводка. Ливни размыли асфальт, на одном из участков потоки воды разрушили мост, а на другом на проезжую часть сошел оползень.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии