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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие Ивановского соединения ВДВ проводят финальные тренировки и получают напутственные слова от полкового священника перед выполнением очередной боевой задачи

Военнослужащие Ивановского соединения ВДВ проводят финальные тренировки и получают напутственные слова от полкового священника перед выполнением очередной боевой задачи

В ходе штурмовых действиях десантники Ивановского соединения Воздушно-десантных войск активно используют мототранспорт, врываясь на позиции противника или доставляя на передовую боеприпасы .

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