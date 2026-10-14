После неудачного старта в английской Премьер-лиге с поражением от «Арсенала» со счетом 0:3 «Манчес́тер Сити» набрал мощный ход и в последние недели одержал восемь побед подряд, в том числе разгромив 3:0 «Ливерпуль».
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