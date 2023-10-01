Новая кровавая жатва «проклятой» турецкой трассы: погибла россиянка

На самом востребованном у туристического транспорта шоссе, соединяющем аэропорт провинции Анталия со всеми курортами, снова смертельная авария: погибла россиянка, а ее мать, сестра, муж и зять госпитализированы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии