Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Марионелла Тукмачева
    Поддерживаю комментарий. Идеология стране нужна, как хлеб, без  них нельзя жить!!!НАПРАСНО ДУМАТЬ, ...
  • сергей Русский
    да отстёгивает этот водила за каждый намаз,вот и молчатВодитель в Питере...
  • sergmann
    "Причем торга не с упомянутыми выше Африкой, Латинской Америкой и далее по списку. А торга с большим и «настоящим» па...НАПРАСНО ДУМАТЬ, ...

Гражданство России: Хочешь иметь паспорт — возьми в руки «калаш» и докажи, что достоин

Гражданство России: Хочешь иметь паспорт — возьми в руки «калаш» и докажи, что достоин

Без принятия присяги о главном документе, удостоверяющем личность, даже мечтать не стоит Евгений Берсенев Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Георгий Федоров Проект закона, согласно которому иностранец не сможет получить гражданство РФ, если не примет соответствующую присягу, одобрен российским правительством.

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