Перевозчикам запретят добавлять допуслуги в билеты

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Роспотребнадзора, запрещающую автоматически проставлять согласие пассажиров на дополнительные услуги при покупке авиа- и ж д билетов.
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