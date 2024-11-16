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Перевозчикам запретят добавлять допуслуги в билеты

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Роспотребнадзора, запрещающую автоматически проставлять согласие пассажиров на дополнительные услуги при покупке авиа- и ж д билетов.

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