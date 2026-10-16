Украинская сторона ведёт охоту на российских журналистов, счёт погибших идёт на десятки. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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