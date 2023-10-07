Черчесов прокомментировал слухи об интересе со стороны «Спартака»

Станислав Черчесов высказался о возможном назначении в «Спартак». Бывший главный тренер сборной России и «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на многочисленные слухи о скором назначении в «Спартак».
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