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Забытая победа: о налёте советских бомбардировщиков на Тайвань. Сюрприз для самураев

Забытая победа: о налёте советских бомбардировщиков на Тайвань. Сюрприз для самураев

Крайний справа Ф. П. Полынин, рядом с ним – П. В. Рычагов. Герои Китая со столь непохожей судьбойСССР спешит на помощьВ этом материале мы завершаем начатый в статьях Самураи выходят на тропу войны и Китайский узел разговор.

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