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Газета.ру

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TEE: кембрийский взрыв был вызван резким ростом фекалий в океанах

TEE: кембрийский взрыв был вызван резким ростом фекалий в океанах

Палеонтологи из Австралии и Германии считают, что кембрийский взрыв — период около 540 миллионов лет назад, когда возникли предки большинства групп животных, — отчасти был вызван резким ростом количества фекалий в древних океанах.

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