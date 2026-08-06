TEE: кембрийский взрыв был вызван резким ростом фекалий в океанах

Палеонтологи из Австралии и Германии считают, что кембрийский взрыв — период около 540 миллионов лет назад, когда возникли предки большинства групп животных, — отчасти был вызван резким ростом количества фекалий в древних океанах.
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