Враг начал массированную атаку на Москву, гремят взрывы. Силы ПВО за час сбили более 10 БПЛА, летевших на столицу.
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