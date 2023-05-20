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В Санкт-Петербурге вор сделал подземный ход, чтобы забрать ценности из квартирывор сделал подземный ход, чтобы забрать ценности из квартиры

В Санкт-Петербурге вор сделал подземный ход, чтобы забрать ценности из квартирывор сделал подземный ход, чтобы забрать ценности из квартиры

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных ищут подозреваемого в совершении кражи из квартиры. Мужчина проник в помещение на первом этаже, проломив из подвала пол, об этом сообщает издание «Фонтанка.

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