В Госкомитете по туризму рассказали, где можно встретить Новый год в Татарстане

Новогодняя резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы в Лесу чудес, новый горнолыжный комплекс в Мамадышском районе, Елабуга, Болгар, Свияжск, Чистополь и другие локации будут ждать татарстанцев и гостей республики в новогодние праздники.