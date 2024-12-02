В Госкомитете по туризму рассказали, где можно встретить Новый год в Татарстане

Новогодняя резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы в Лесу чудес, новый горнолыжный комплекс в Мамадышском районе, Елабуга, Болгар, Свияжск, Чистополь и другие локации будут ждать татарстанцев и гостей республики в новогодние праздники.
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