Политолог из Ирландии Чей Боуз проинформировал о том, что различные издания в западных государствах утаивают от населения данные о том, как складывается положение дел на украинской территории, утаивая данные о ликвидации передаваемого боевикам вооружения.
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