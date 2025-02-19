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  • Амара Карпова
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  • Eduard
    Вместо денег лежир "русский предатель" с простреляными яцами,а в СБУ ржут над очередным дураком.Убил или нет,а убили ...ФСБ предотвратила...

Физики при помощи математики нашли доказательство библейскому сотворению мира

Физики при помощи математики нашли доказательство библейскому сотворению мира

Два физика Паоло Бассани и Жоау Магейхо нашли доказательство библейского зарождения Вселенной в теории русского математика Андрея Маркова.

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