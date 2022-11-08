Спыну описал самый драматический сценарий для Молдовы

Наиболее драматическим сценарием для Республики Молдова может быть разрушение в результате обстрела соединительных линий Исакча-Вулканешты-МолдГРЭС и Днестровск-Бельцы-Кишинев- МолдГРЭС, по которым Республика Молдова снабжается электроэнергией.