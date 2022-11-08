Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    "денег «в ущерб народу», а именно 4,5 млн леев на ремонт здания Минздрава." Чушь непролазная,всякую хрень несут,кто и...Немеренко показал...
  • Галина Светлая
    Эрдоган, чего обкурился?Двуликий янус.Эрдоган оценил ша...
  • Александр Ляшенко
    Аноним под кликухой "Noimd" укрожопая падаль,спящий агент СБУ.Спросонья разгоняет слухи из стен СБУ.Центр столицы киш...

Спыну описал самый драматический сценарий для Молдовы

Наиболее драматическим сценарием для Республики Молдова может быть разрушение в результате обстрела соединительных линий Исакча-Вулканешты-МолдГРЭС и Днестровск-Бельцы-Кишинев- МолдГРЭС, по которым Республика Молдова снабжается электроэнергией.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх