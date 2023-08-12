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Глава МИД Нигера Масуду назвал полицейской операцией военную интервенцию ЭКОВАС

Глава МИД Нигера Масуду назвал полицейской операцией военную интервенцию ЭКОВАС

Возможное военное вторжение государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер, где наблюдается попытка госпереворота, не приведет к войне, считает министр иностранных дел страны Асуми Масуду, передает телеканал Asharq.

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