Глава МИД Нигера Масуду назвал полицейской операцией военную интервенцию ЭКОВАС

Возможное военное вторжение государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер, где наблюдается попытка госпереворота, не приведет к войне, считает министр иностранных дел страны Асуми Масуду, передает телеканал Asharq.
Возможное военное вторжение государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер, где наблюдается попытка госпереворота, не приведет к войне, считает министр иностранных дел страны Асуми Масуду, передает телеканал Asharq.
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