Forbes: россияне стали чаще летать в Европу по сложным маршрутам

Россияне стали больше летать в Европу через аэропорты ближних стран. Об этом сообщил Forbes. «Возобновились рейсы из Шереметьево в Гонконг, расширилось авиасообщение с Китаем, Вьетнамом, Иорданией и Кубой, появились даже чартеры из Владивостока в Северную Корею.
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