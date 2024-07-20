Forbes: россияне стали чаще летать в Европу по сложным маршрутам

Россияне стали больше летать в Европу через аэропорты ближних стран. Об этом сообщил Forbes. «Возобновились рейсы из Шереметьево в Гонконг, расширилось авиасообщение с Китаем, Вьетнамом, Иорданией и Кубой, появились даже чартеры из Владивостока в Северную Корею.