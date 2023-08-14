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Экс-тренер «Шахтера» Фонсека призвал португальские клубы не продавать игроков в РПЛ из-за ситуации на Украине

Экс-тренер «Шахтера» Фонсека призвал португальские клубы не продавать игроков в РПЛ из-за ситуации на Украине

Паулу Фонсека, возглавляющий «Лилль», обратился с таким призывом к «Бенфике» и «Браге» на фоне ситуации на Украине.

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