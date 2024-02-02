Тверская МВЛ проводит исследования по выявлению фактов фальсификации состава молока и молочной продукции

Тверская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» на протяжении ряда лет проводит исследования по выявлению фактов фальсификации состава молока и молочной продукции жирами немолочного происхождения и растительными стеринами.
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