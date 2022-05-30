В Австрии потребовали отказаться от эмбарго на нефть и газ из России

Руководитель партии свободы Австрии Херберт Кикль выразил мнение, что австрийское руководство возразит планам Европейского союза об учреждении эмбарго на поставки энергоносителей из России, иначе промышленность государства ожидает катастрофа.
Руководитель партии свободы Австрии Херберт Кикль выразил мнение, что австрийское руководство возразит планам Европейского союза об учреждении эмбарго на поставки энергоносителей из России, иначе промышленность государства ожидает катастрофа.
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