Источник: ВСУ попали в «Волчанский котёл» — в окружении около двух тысяч военных

В Харьковской области боевики ВСУ попали в окружение.Группировка украинских войск численностью около двух тысяч человек оказалась в окружении в районе Волчанска Харьковской области после того, как ВСУ потеряли контроль над несколькими населёнными пунктами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.