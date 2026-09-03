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Царьград

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Источник: ВСУ попали в «Волчанский котёл» — в окружении около двух тысяч военных

Источник: ВСУ попали в «Волчанский котёл» — в окружении около двух тысяч военных

В Харьковской области боевики ВСУ попали в окружение.Группировка украинских войск численностью около двух тысяч человек оказалась в окружении в районе Волчанска Харьковской области после того, как ВСУ потеряли контроль над несколькими населёнными пунктами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

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