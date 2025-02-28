Что может помешать восстановлению прямого авиасообщения между Россией и США

Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение между странами. Однако, несмотря на оптимизм на рынке, есть серьезные препятствия для реализации этой инициативы, среди которых — закрытое воздушное пространство Европы и санкции против авиаотрасли РФ.
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