Путин призвал увеличить число путешествий по России до 140 млн к 2030 году

Число поездок по России должно увелиться до 140 млн к 2030 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Российского организационного комитета «Победа».
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