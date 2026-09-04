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Аргументы и Факты

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Путин призвал увеличить число путешествий по России до 140 млн к 2030 году

Путин призвал увеличить число путешествий по России до 140 млн к 2030 году

Число поездок по России должно увелиться до 140 млн к 2030 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Российского организационного комитета «Победа».

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