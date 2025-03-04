Трамп приостановил военную помощь Украине: последствия для Киева

Депутат Государственной Думы Дмитрий Белик комментирует приостановку США военной помощи Украине. Решение президента Трампа ставит Украину в уязвимое положение, оставляя Киев перед внутренними и внешними вызовами без американской поддержки.
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