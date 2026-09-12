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Товарищеские матчи. «Хапоэль Тель-Авив» – «Рома Максима», «Бавария» встретится с «Виллербаном» и другие матчи

«Хапоэль Тель-Авив» сыграет с новым проектом «Рома Максима», «Бавария» встретится с «Виллербаном». Товарищеские матчи Петким Спор – Трабзонспор 12 сентября.

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